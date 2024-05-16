В Черном море уничтожили безэкипажный катер ВМС Украины

В западной части акватории Черного моря обнаружили безэкипажный катер Военно-морских сил (ВМС) Украины, следовавший в направлении Крымского полуострова. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

«Около 15.30 мск в западной части акватории Черного моря был обнаружен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве добавили, что катер был уничтожен из штатного вооружения морской авиации военно-морского флота (ВМФ).

7 мая заместитель директора Института стран СНГ Владимир Евсеев заявил, что корабли российского военно-морского флота могут наносить удары по целям, расположенным в любой части Украины.

В конце марта стало известно, что поисково-ударная группа Северного флота ВМФ России проведет в Баренцевом море учения по поиску и отражению атаки подводной лодки условного противника. В них примут участие малые противолодочные корабли «Брест» и «Снежногорск» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота.

Ранее ликвидировали 11 украинских катеров в Черном море.