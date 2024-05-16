Средства ПВО РФ сбили две воздушные цели на подлете к Белгороду

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский снаряд РСЗО «Ольха» и беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Около 15:40 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку», — отметили в сообщении.

В ведомстве уточнили, что противник применил реактивную систему залпового огня «Ольха» и дрон самолетного типа.

До этого стало известно, что ПВО сбили еще один украинский беспилотник в Белгородской области.

Днем в четверг, 16 мая, в Белгороде вновь объявили ракетную опасность, которая продлилась 10 минут.

Незадолго до этого на территории Белгородской области трижды за сутки объявили режим ракетной опасности. 15 мая в Белгороде в результате обстрела украинских войск загорелся жилой дом.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.