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Средства ПВО РФ сбили две воздушные цели на подлете к Белгороду

МО РФ: силы ПВО сбили снаряд РСЗО «Ольха» и дрон над Белгородской областью

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РИА Новости

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский снаряд РСЗО «Ольха» и беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Около 15:40 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку», — отметили в сообщении.

В ведомстве уточнили, что противник применил реактивную систему залпового огня «Ольха» и дрон самолетного типа.

До этого стало известно, что ПВО сбили еще один украинский беспилотник в Белгородской области.

Днем в четверг, 16 мая, в Белгороде вновь объявили ракетную опасность, которая продлилась 10 минут.

Незадолго до этого на территории Белгородской области трижды за сутки объявили режим ракетной опасности. 15 мая в Белгороде в результате обстрела украинских войск загорелся жилой дом.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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