Airbus-A320 экстренно сел под Новосибирском

Airbus-A320 «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку в поле в Убинском районе Новосибирской области, сообщили в ГУ МЧС. На борту самолета, летевшего из Сочи в Омск, находился 161 человек (в том числе 23 ребенка и шесть членов экипажа). За медицинской помощью обратился один человек.

«Разрушений воздушного судна, строений и сооружений на земле нет», — сообщили в МЧС. Пассажиров эвакуировали в пункт временного размещения, их осмотрели врачи.

По словам врио губернатора Омской области Виталия Хоценко, предварительная причина аварийной посадки самолета — отказ гидросистемы. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.