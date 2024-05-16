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В Пентагоне рассказали, будут ли военные США в Газе

В Пентагоне заявили, что американских военных не будет в секторе Газа

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Tsafrir Abayov/AP

Заместитель главы центрального командования Пентагона Брэд Купер заявил, что плавучий пирс для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа прибыл в регион, отправка состоится в ближайшие дни, а военных США не будет на территории анклава. Об этом сообщает РИА Новости.

«Пирс был успешно прикреплен к побережью в Газе, и в ближайшие дни мы сможем начать доставку помощи. На территории Газы не будет военных США», — сообщил Купер.

До этого сообщалось, что американские военные установили временный пирс в секторе Газа. Отмечается, что пирс был установлен 16 мая около 07:40 часов мск. Во время установки конструкции американские войска не находились на территории сектора Газа.

При этом премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу CNBC говорил, что Израиль допускает продолжение своей военной операции в Газе даже без поддержки со стороны США.

Израильский премьер признал наличие разногласий с США по действиям в Рафахе, однако заявил, что усилия Израиля необходимы, «чтобы обеспечить свое выживание и свое будущее».

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.

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