Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Моргенштерна вынудили поменять название лейбла: «Сказали не надо»

Рэпер Моргенштерн поменял имя лейбла Bugatti из-за жалоб автомобильного бренда

close
100%
morgen_shtern/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что поменял название лейбла Bugatti Music из-за жалоб автомобильного бренда.

«Бугати мошины сказали не надо лейбл бугати. Мы официально больше не бугати», — написал исполнитель в соцсетях (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ru»).

К своему посту музыкант приложил скан одной из страниц договора, в котором отмечается, что теперь лейбл называется BM Label.

Bugatti Music основан в 2022 году в Дубае. Первый релиз лейбла стал платиновым. За год работы команда проекта выпустила более 20 треков с участием артистов ARUT, Morgenshtern, Talia, Entype, Big Baby Tape, The Limba, Элджей. В ноябре 2023 года Моргенштерн сообщил о закрытии компании в России.

26 марта сообщалось, что на Моргенштерна завели три новых дела за невыполнение требований прокурора. Нарушения связаны с неправильным оформлением рекламных постов в Telegram-канале. По каждому из дел рэперу грозит штраф до 1,5 тысяч рублей.

Ранее Шнуров заявил, что уже оплатил миллионный долг перед налоговой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами