Моргенштерна вынудили поменять название лейбла: «Сказали не надо»

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что поменял название лейбла Bugatti Music из-за жалоб автомобильного бренда.

«Бугати мошины сказали не надо лейбл бугати. Мы официально больше не бугати», — написал исполнитель в соцсетях (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ru»).

К своему посту музыкант приложил скан одной из страниц договора, в котором отмечается, что теперь лейбл называется BM Label.

Bugatti Music основан в 2022 году в Дубае. Первый релиз лейбла стал платиновым. За год работы команда проекта выпустила более 20 треков с участием артистов ARUT, Morgenshtern, Talia, Entype, Big Baby Tape, The Limba, Элджей. В ноябре 2023 года Моргенштерн сообщил о закрытии компании в России.

26 марта сообщалось, что на Моргенштерна завели три новых дела за невыполнение требований прокурора. Нарушения связаны с неправильным оформлением рекламных постов в Telegram-канале. По каждому из дел рэперу грозит штраф до 1,5 тысяч рублей.

Ранее Шнуров заявил, что уже оплатил миллионный долг перед налоговой.