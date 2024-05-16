В Шебекинском районе Белгородской области объявили ракетную опасность

Ракетную опасность объявили на территории всего Шебекинского городского округа в Белгородской области. О введении особого режима сообщила пресс-служба мэрии города Белгорода, опубликовав соответствующее заявление в официальном Telegram-канале.

«Внимание! Шебекинский ГО и город Шебекино. Ракетная опасность», — предупредили представители властей.

На этом фоне местных жителей призвали не выходить на улицу и оставаться дома. При этом людям рекомендовали держаться подальше от окон.

16 мая в городе Белгороде и Белгородском районе несколько раз объявляли ракетную опасность. В последний раз особый режим действовал с 15:31 до 16:04 мск.

В тот же день в воздушном пространстве Белгородской области сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). По данным министерства обороны РФ, дрон самолетного типа засекли около 15:00 мск. После этого в регионе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО) и уничтожили заданную цель.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ночью бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино. В результате пострадали двое мужчин, у которых диагностировали осколочные ранения разных частей тела.

Ранее в Государственном департаменте США высказались об ударах ВСУ по объектам за пределами страны.