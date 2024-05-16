Стали известны подробности увольнения сотрудников скорой из тюменской больницы

Медработники из отделения скорой помощи больницы в селе Нижняя Тавда заявили, что власти бездействуют в связи с их обращением по поводу конфликта с главным врачом Дмитрием Костиным. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на одну из сотрудниц медицинского учреждения.

«Мы обращались в прокуратуру, и в департамент писали, и в охрану труда, и в нашу администрацию. Везде приходили ответы, что у нас все хорошо», — рассказала сотрудница больницы, уточнив, что медики писали заявления властям в течение двух месяцев.

До этого, по данным СМИ, из больницы уволились 16 человек. По их словам, причиной для такого радикального решения стали нарушения их трудовых прав. После жалоб в профильные ведомства, по словам собеседника издания, работникам перестали выплачивать стимулирующие выплаты. В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области ситуацию пока не прокомментировали.

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