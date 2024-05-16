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На Украине отменили указ о брони для курьеров и букмекеров

Минэкономики Украины отменило бронь от мобилизации для курьеров и букмекеров

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Shutterstock

На Украине отменили указ о брони от мобилизации для курьеров и букмекеров, сообщила министр экономики страны Юлия Свириденко. Об этом она сообщила в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

До этого издание «Страна» писало, что министерство экономики Украины забронировало от мобилизации сотрудников служб доставки и букмекерских компаний.

«Учитывая общественный резонанс, я отменяю указ о бронировании и будем разбираться в ситуации и анализировать решения по каждой компании отдельно», — написала она.

16 мая боец Вооруженных сил Украины с позывным «Ронин» заявил, что основной причиной уклонения от мобилизации в стране является нежелание людей попасть во власть некомпетентного командования.

В этот же день «Ронин» сказал, что если не будет пополнения, фронт рухнет, а воевать будет некому.

14 мая глава одной из украинских сетей АЗС Дмитрий Леушкин заявил, что после 18 мая Украину может ждать топливный коллапс из-за новых мобилизационных ограничений на выезд дальнобойщиков за рубеж.

Ранее на Украине заявили о невозможности подать апелляцию для уклонистов.

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