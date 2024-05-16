В клинике Хайдарова назвали «большой загадкой» уголовное дело против хирурга Елагина

Представитель клиники Тимура Хайдарова IQ Plastique Владимир Слащев в разговоре с «Газетой.Ru» прокомментировал решение суда отправить под домашний арест заведующего хирургическим отделением Илью Елагина. Слащев заявил, что задержание и ограничение свободы врача необоснованно. Он подчеркнул, что медик держался на суде «профессионально».

«Обвиняемый Елагин и его адвокат в открытом судебном заседании доходчиво, тезисно, очень кратко и по существу возражали против избрания любой меры пресечения. Елагин сегодня выступал очень сдержанно, очень профессионально, как врач. Заявил полные данные о своей личности, о характеристике своей личности, о том, что он более 20 лет оперирует, у него две с половиной тысячи операций, они все правильные и следствие ежечасно решило, что он что-то в своей жизни делал неправильно, поэтому подлежит привлечению к уголовной ответственности. И защита, и мы, как представители клиники, считаем, что обвинение и задержание необоснованны. В открытом судебном заседании мы исследовали материалы уголовного дела, представленные в обосновании меры пресечения. Как я ранее говорил, судебно-медицинской экспертизы нет в деле, вскрытие трупа Гаврилова не проводилось. Поэтому какие основания в принципе для его привлечения к уголовной ответственности и его уголовного преследования, для нас большая загадка», — подчеркнул Слащев.

Он добавил, что представители клиники ожидают домашнего ареста и для второго фигуранта дела — врача-хирурга Тамерлана Кадзаева.

«Я сейчас нахожусь около суда, мы вместе там с руководством клиники пришли поддержать наших врачей. Ожидаем приглашения на судебное заседание. Надеемся, что как минимум будут такие же результаты. Каждое дело слушается индивидуально», — заключил он.

До этого стало известно о задержании двух врачей клиники звездного хирурга Тимура Хайдарова — 45-летнего Ильи Елагина и 28-летнего Тамерлана Кадзаева. По месту проживания фигурантов были проведены обыски.

В апреле у руководства и врачей клиники IQ Plastique были проведены обыски по делу о смерти продюсера Петра Гаврилова. По данным следствия, мужчина почувствовал себя плохо после операции, проведенной в клинике, и обратился к медикам из учреждения за помощью. Когда состояние Гаврилова не улучшилось, его перевели в другую больницу, где он впал в кому. Через некоторое время мужчина скончался.

Следователи приостановили деятельность по оказанию ряда услуг в клинике IQ Plastique и опечатали операционные.

Ранее певица Слава отреагировала на задержания хирургов в клинике Хайдарова.