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Ким Чен Ын приехал на встречу с Путиным на бронепоезде и с сестрой

Путин проводит переговоры с Ким Чен Ыном на космодроме Восточный

Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились на космодроме «Восточный» в Амурской области.

Лидеры познакомились с процессом сборки новой ракеты-носителя «Ангара» и узнали характеристики ракеты-носителя «Союз-2». По данным «Интерфакса», северокорейский лидер задавал много вопросов: его интересовало топливо для ракеты, принципы ее движения, а также куда падают ее отработавшие ступени.

Ким Чен Ын приехал в Россию на фирменном бронированном поезде с тонированными стеклами. Он состоит из нескольких десятков вагонов, имеет пуленепробиваемые стекла, укрепленные стены и днище, что не позволяет составу ехать со скоростью выше 60 км/ч. Поезд пересек границу между странами 12 сентября.

В поездке лидера КНДР сопровождает в том числе его сестра Ким Ё Чжон, занимающая должность заместителя главы Отдела пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи, глава МИД КНДР Чхве Сон Хи, глава отдела военного управления партии Пак Чон Чхо и другие чиновники.

Ни Москва, ни Пхеньян не раскрывали программу визита и вопросы, которые собираются обсудить главы государств. По данным западных СМИ, главной темой предстоящей беседы станет сотрудничество стран в военной сфере. В переговорах лидеров примет участие и глава Минобороны Сергей Шойгу, в конце июля побывавший в Северной Корее.

Прошлый визит Ким Чен Ына в РФ состоялся 25 апреля 2019 года.

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