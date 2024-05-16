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Продавщица избила беременную коллегу в российском алкомаркете

Под Екатеринбургом продавщица избила беременную коллегу в алкомаркете

Под Екатеринбургом кассирша алкомаркета избила свою беременную коллегу на работе. Об этом во «ВКонтакте» сообщает »Инцидент Екатеринбург».

По информации сообщества, инцидент произошел на улице Огнеупорщиков в городе Верхняя Пышма. Сотрудница магазина, специализирующегося на продаже алкоголя, напала на свою беременную коллегу и избила ее из-за личной неприязни. На кадрах с места происшествия видно, как другие работники пытаются успокоить агрессоршу.

В результате на место вызвали сотрудников полиции и скорую помощь. Находящуюся на пятом месяце беременности женщину, которая подверглась избиению, доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у нее ушибы и предложили лечь на сохранение.

Сообщается, что получившая травмы сотрудница алкомаркета намеревается написать на коллегу заявление в полицию. Прочие детали и обстоятельства не уточняются.

Ранее мужчина попытался украсть трусы и ударил охранника магазина куском брусчатки.

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