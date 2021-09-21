Американская певица Бритни Спирс вернулась в Instagram. После возвращения она опубликовала в соцсети несколько постов.

«Несколько снимков с моего отпуска, когда мы праздновали помолвку с моим <...> женихом. Я до сих пор не могу поверить! Я не могла слишком долго оставаться без Instagram, так что я вернулась» — говорится в одном из постов звезды.

14 сентября стало известно, что Спирс удалила свой Instagram после объявления о помолвке.

За несколько дней до этого исполнительница и ее молодой человек, модель Сэм Асгари, объявили о помолвке.

Магазин ювелирных украшений Forever Diamonds New York опубликовал фото помолвочного кольца и поздравил пару. Сообщается, что жених сам продумал дизайн украшения. На внутренней стороне платинового кольца выгравирована надпись Lioness («Львица») — прозвище, которым Асгари называет невесту.

Спирс и Асгари вместе уже пять лет. Они познакомились в октябре 2016 года на съемках видеоклипа певицы «Slumber Party».

Ранее отец Бритни Спирс подал ходатайство о прекращении опекунства над ней. В заявлении Джейми, которое было подано в Верховный суд Лос-Анджелеса, указано, что его дочь «имеет право на то, чтобы суд всерьез рассмотрел вопрос необходимости сохранения опекунства», так как «обстоятельства изменились до такой степени, что оснований для сохранения опекунства может больше не быть».