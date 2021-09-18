Врач рассказала, как «мерзлякам» легче перенести холод

Врач-эндокринолог Анастасия Тараско заявила, что чаще всего мерзнут люди пожилого возраста и те, у кого диагностирована вегетативно-сосудистая дистония. Об этом она сообщила газете «Вечерняя Москва».

В этих случаях помочь может физическая активность, утверждает врач, в частности, утренняя зарядка. Также стоит пересмотреть рацион и перейти на согревающие напитки.

«Например, хорош имбирный чай, можно добавлять пряности. Мед, имбирь, лимон, корица, черный перец — тоже отличные дополнения к меню», — сказала она.

Согревают также экстракты женьшеня, китайского лимонника, аралии, их нужно пить курсами не менее двух-четырех недель. Также помогают самомассаж жесткой щеткой, разогревающие мази, подчеркнула Тараско.

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