Эксперты доказали подделку подписи жены Баталова на документах фонда

Адвокат семьи Баталовых Татьяна Кириенко заявила, что, согласно результатам экспертизы, подпись в нотариально заверенном согласии на открытие Фонда имени Алексея Баталова, которую якобы ставила вдова актера Гитана Леонтенко, поддельная. Кроме того, учредители организации Нарек Кастанян, Михаил Цивин и Наталья Дрожжина использовали имя легендарного актера незаконно, сообщает телеканал »Звезда».

«В данном фонде проводились поддельные финансовые операции, в том числе бюджетными средствами города Владимир. По его работе будет еще отдельное разбирательство, то есть куда именно уходили эти деньги, и куда они тратились. А Гитана Аркадьевна никакого согласия на деятельность фонда не давала», — отметила юрист.

Ранее стало известно, что вдова и дочь актера Алексея Баталова подали иск к актрисе Наталье Дрожжиной о взыскании с нее 14 млн рублей.

Также семья Баталова заявила иск к мужу Дрожжиной Михаилу Цивину, столичному адвокату Нареку Кастаняну и нотариусу Москвы Дмитрию Бублию об исключении упоминания имени народного артиста из названия благотворительного фонда.

Разбирательства с наследством Алексея Баталова начались в октябре 2019 года. После были задержаны артистка Наталья Дрожжина и ее муж Михаил Цивин. Дрожжина утверждала, что доверенность на управление имуществом хотели оформить и сам Баталов, и его вдова Гитана Леонтенко. Леонтенко уверена, что была введена в заблуждение при подписании документов.

В отношении нотариуса следователи возбудили уголовное дело по статьям «Пособничество в совершении мошенничества» и «Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами».