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Минкульт отказал «Искушению» в прокате из-за провокационной сцены

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Фильм Пола Верховена «Искушение» о монахине-лесбиянке не получил прокатное удостоверение в России из-за сцены провокационного содержания. Об этом «Газете.Ru» сообщила помощник министра культуры Анна Усачева.

«В фильме присутствует сцена провокационного содержания, которое расценивается как нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях», — заявила Усачева.

О какой именно сцене идет речь, не уточняется. Фильм «Искушение» рассказывает о католической монахине Бенедетте, которая в своих снах выходит замуж за Иисуса, а наяву строит отношения со своей послушницей.

Указ об отказе в выдаче Capella Film прокатного удостоверения на показ «Искушения» появился на сайте Минкультуры 17 сентября. В нем ведомство ссылается на пункт 18 правил выдачи прокатных удостоверений, который предусматривает отказ «в иных определенных федеральными законами случаях».

Ранее основатель кинопрокатчика Capella Film Надежда Мотина рассказала «Газете.Ru», что Министерство культуры не уведомило компанию о причинах невыдачи удостоверения на показ фильма «Искушение» Пола Верховена в России.

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