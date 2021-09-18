Семья Баталова подала иск к Дрожжиной на 14 млн рублей

Вдова и дочь актера Алексея Баталова подали иск к актрисе Наталье Дрожжиной о взыскании с нее «несостоятельного обогащения». Об этом сообщает ТАСС.

«В исковом заявлении Леонтенко Г. А. и Баталова М. А. просят взыскать с Дрожжиной Н. Г. в пользу Леонтенко неосновательное обогащение в размере 1 000 905 рублей, $122 742, €25 129, а также €25 235 в пользу Баталовой», — говорится в документе.

В рублевом эквиваленте сумма исковых требований к Дрожжиной составляет 14 млн рублей.

Также семья Баталова заявила иск к мужу Дрожжиной Михаилу Цивину, столичному адвокату Нареку Кастаняну и нотариусу Москвы Дмитрию Бублию об исключении упоминания имени народного артиста из названия благотворительного фонда.

Разбирательства с наследством Алексея Баталова начались в октябре 2019 года. После были задержаны артистка Наталья Дрожжина и ее муж Михаил Цивин. Дрожжина утверждала, что доверенность на управление имуществом хотели оформить и сам Баталов, и его вдова Гитана Леонтенко. Леонтенко уверена, что была введена в заблуждение при подписании документов.

В отношении нотариуса следователи возбудили уголовное дело по статьям «Пособничество в совершении мошенничества» и «Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами».