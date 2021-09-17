Аланис Мориссетт вспомнила о домогательствах продюсера-педофила

Певица Аланис Мориссетт в документальном фильме Jagged телеканала HBO рассказала о харассменте со стороны своего продюсера.

В беседе с режиссером Элисон Клейман она рассказала, что подростком могла оставаться в студии звукозаписи до трех часов ночи, а потом продюсер «отворачивал камеру». «Теперь я знаю, что они все педофилы. Растлители», — поделилась она, добавив, что долгое время убеждала себя, что ее контакты с мужчинами тогда происходили по обоюдному согласию.

Кроме того, она рассказала, что в 1990-е состоявшие в ее группе мужчины во время гастролей всегда снимали отдельный гостиничный номер специально для секса с ее фанатками.

Как пишет издание Slate, теперь Мориссетт пожалела о своих словах и заявляет, что интервьюировавшая ее Клейман воспользовалась ее уязвимостью во время послеродовой депрессии и связанной с пандемией коронавируса самоизоляции.

Ранее певица Наталия Гулькина заявила, что ее выгнали из «Миража» после отказа продюсеру в близости.