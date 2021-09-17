Хозяйка испорченных друзьями Mellstroy машин пожаловалась на угрозы

Директор салона, в котором друзья блогера Mellstroy взяли в аренду стоящие десятки миллионов рублей автомобили Lamborghini, Rolls-Royce и Ferrari, пожаловалась на угрозы.

Оценившая ущерб в 5 млн руб. и рассказавшая об этом прессе Мирослава Тиханова сказала, что ей угрожает арендатор Ferrari. «Нас обвиняли в мошенничестве, я даже не поняла, за что. Стратегия «нападение» — лучшая защита», — цитирует женщину РЕН ТВ.

По словам Тихановой, молодой человек приезжал к ней с тремя охранниками. «С тремя бородатыми дядьками, выхватил телефон, стал бегать вокруг машины и кричать: «Повреждений нет!» — вспоминает она.

Известно, что машины арендовали брат блогера и его друг — блогер Ильдар Хасаншин. Женщина утверждает, что на одной из них разогнались до скорости 318 километров в час, а две другие помяли и поцарапали. В сети опубликованы видеоролики, на которых компания блогеров прыгает по автомобилям, похожим на арендованные.

9 июля Mellstroy был признан виновным по ст. 116 УК РФ «Побои». В октябре прошлого года Бурим во время организованного им прямого эфира из апартаментов в «Москва-сити» ударил несколько раз Алену Ефремову лицом об стол. У пострадавшей зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы.

23-летнего блогера приговорили к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства ежемесячно.