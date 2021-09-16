Московские активисты отстояли граффити, посвященное пропавшим детям

Активистам поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» удалось защитить граффити художника Покраса Лампаса (Арсения Пыженкова) от сотрудников московского ЖКХ, пытавшихся закрасить стрит-арт с именами пропавших без вести детей. Об этом сообщает НСН.

16 сентября активисты «ЛизаАлерт» и десятки горожан выстроились в «живую цепь», не пустив коммунальщиков к граффити. Впоследствии на место прибыли столичные чиновники, пообещав пересмотреть предписание касательно уничтожения арт-объекта.

Граффити, созданное Покрасом Лампасом совместно с «ЛизаАлерт», появилось на фасаде одного из домов Большой Якиманки в мае этого года. Художник приурочил работу к Международному дню пропавших детей.