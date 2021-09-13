Рэпер Blueface избил охранника за просьбу предъявить паспорт

Американский рэпер Blueface (Джонатан Портер) и его друзья жестоко избили охранника у одного из калифорнийских ночных клубов. По информации TMZ, инцидент произошел вечером 12 сентября.

Согласно очевидцам, 24-летний музыкант собирался отдохнуть в ночном заведении вместе с приятелями, однако на входе его попросили предъявить паспорт. Документа при себе у музыканта не оказалось, и тогда он попытался доказать фейсконтрольщику, что является совершеннолетним с помощью Google, вбив туда свой никнейм. Но убедить охранника не помогло и это. В результате расстроенные Blueface и его друзья нанесли мужчине несколько ударов, после чего скрылись с места преступления. Пострадавший был доставлен на «скорой» в ближайший госпиталь с травмами лица, ему наложили несколько швов.

В настоящий момент полиция разбирается в произошедшем. Официальных обвинений рэперу пока не предъявили.

В 2020 году Blueface оказался в центре скандала, когда устроил в своем особняке съемки видеоклипа с участием стриптизерш, нарушив множество антикоронавирусных мер.