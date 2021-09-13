Бритни Спирс объявила о помолвке

Американская певица Бритни Спирс и ее молодой человек, модель Сэм Асгари обручены. Об этом поп-дива сообщила на своей странице в Instagram.

«Я не могу поверить в это», — написала певица.

Менеджер жениха рассказал TMZ, что Асгари сделал предложение 12 сентября, это произошло дома у Бритни.

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опубликовал фото помолвочного кольца и поздравил пару.

Сообщается, что жених сам продумал дизайн украшения. На внутренней стороне платинового кольца выгравирована надпись Lioness («Львица») — прозвище, которым Асгари называет невесту.

Асгари также опубликовал в Instagram фото Спирс с кольцом на пальце, но позже снимок был удален.

Спирс и Асгари вместе уже пять лет. Они познакомились в октябре 2016 года на съемках видеоклипа певицы «Slumber Party».Спирс рассказала о своих отношения в Instagram в первый день 2017 года.

Ранее сообщалось, что Бритни Спирс не хочет отказываться от услуг своей опекунши Джоди Монтгомери несмотря на то, что больше не хочет находиться под опекой.

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