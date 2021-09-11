Ивлеева ответила мемом на критику своей необразованности

Блогер Анастасия Ивлеева отреагировала на критику относительно своей необразованности, которая обрушилась на нее после интервью с телеведущей Ксенией Собчак. Она опубликовала на своей странице в Instagram мем, доказывающий, по мнению блогера, ее точку зрения насчет школьных знаний.

close 100% @_agentgirl_/instagram.com

В посте отмечается, что практически невозможно доказать, что вы достойный собеседник. Если вы богач, создатель продающих проектов и человек, за жизнью которого следят миллионы фанатов, обязательно найдется кто-то, кто обязательно упрекнет, что вы не помните фамилию Петра I, не можете показать свои прописи или не умеете чертить контурные карты.

Блогер Анастасия Ивлеева не смогла ответить ни на один вопрос из школьной программы во время интервью с телеведущей Ксении Собчак. Так, девушка призналась, что не знает автора романа «Отцы и дети». При этом она заявила, что не знать этого «нормально». Также Ивлеева не смогла ответить на вопросы о том, чем знаменита фамилия Джугашвили (настоящая фамилия Иосифа Сталина. — Прим. ред.), в каком веке правил Петр I и какая у него была фамилия (XVIII век, Романов — прим. ред.).

Позднее писатель и политический деятель Захар Прилепин раскритиковал телеведущую и блогера Анастасию Ивлееву за безграмотность. Он обратил внимание на то, что у Ивлеевой 18,9 млн подписчиков в Instagram, которым она демонстрирует свой культурный уровень.