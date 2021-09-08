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Отец Бритни Спирс подал ходатайство о прекращении опекунства над ней

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AP/Global Look Press

Джейми, отец американской певицы Бритни Спирс, подал ходатайство о прекращении опекунства над своей дочерью. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на документ.

В заявлении Джейми, которое было подано в Верховный суд Лос-Анджелеса, указано, что его дочь «имеет право на то, чтобы суд всерьез рассмотрел вопрос необходимости сохранения опекунства», так как «обстоятельства изменились до такой степени, что оснований для сохранения опекунства может больше не быть». Также в документе отмечается, что Бритни Спирс не требуется проходить психологическую экспертизу для прекращения опеки над ней.

Для того, чтобы данное ходатайство вступило в силу, его должен рассмотреть суд. Следующее заседание по этому делу запланировано на 29 сентября.

Впервые о согласии отца Бритни отказаться от опеки над певицей стало известно в августе. Джейми Спирс обладал соответствующими полномочиями в течение 13 лет. В 2008 году Спирс была признана частично недееспособной из-за проблем с наркотиками и опасений относительно ее душевного здоровья.

Под надзором отца Бритни продолжала работать, выпуская альбомы и участвуя в шоу. Кроме того, Спирс была членом жюри шоу «X-Factor» и запустила собственную линейку одежды и парфюмерии. Отец утверждал, что только благодаря его опеке артистке удалось выбраться из долгов и накопить капитал. Сама Спирс жаловалась на то, что отец пользуется ее положением ради собственной выгоды и полностью контролирует зарабатываемые ею миллионы.

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