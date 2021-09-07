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Суд назначил экспертизу песни Монеточки по иску Костюшкина

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РИА «Новости»/Global Look Press

Суд в Екатеринбурге назначил судебно-музыковедческую экспертизу песни певицы Монеточки (Елизаветы Гырдымовой) и приостановил производство по иску экс-участника дуэта «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина на время ее проведения. Об этом сообщает ТАСС.

Монеточку обвиняют в контрафактном использовании аранжировки песни «Девушка, я не танцую» в треке «Мама, я не зигую». За незаконное заимствование Костюшкин подал иск на 900 тысяч рублей. Ответчица в свою очередь настаивает, что это якобы пародия. Ранее Монеточка отказалась от мирового соглашения по делу о плагиате и не даже явилась на второе заседание в суде.

«Обязанность по оплате экспертизы возложить на ответчика Гырдымову... срок проведения экспертизы — один месяц с момента получения экспертом гражданского дела. Производство по делу приостановить до окончания экспертизы», — заявил судья.

Уточнятся, что экспертиза будет проводиться в Москве.

Ранее представитель Костюшкина объяснил суть претензий к Монеточке.

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