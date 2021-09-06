Фильм «Шан-Чи и легенда десяти колец» возглавил российский прокат

Российский прокат на прошедшей неделе возглавил кинокомикс Marvel «Шан-Чи и легенда десяти колец», передает портал kinobusiness.com со ссылкой на предварительные данные.

Сборы картины в премьерный уикенд составили около 240 млн руб.

На втором месте в прокате — романтическая драма «После. Глава 3» со 117-119 млн руб. за премьерные выходные. Первая часть франшизы по романам-фанфикам Анны Тодд собрала в свой дебют 115,6 млн руб., а вторая — 152 млн руб.

Мультфильм «Босс-молокосос 2» в выходные собрал 87-88 млн руб., общую кассу в России за 17 дней проката он увеличил до 797 млн руб. В предыдущие выходные продолжение мультфильма про супермалышей возглавляло отечественный бокс-офис.

Также в прокатном топ-5 оказались «Главный герой» и «Щенячий патруль в кино».