Избыток жира на руках связали с повышенным риском перелома позвоночника

Избыток жира на руках может коррелировать с остеопорозом — сниженной плотностью костей и высоким риском переломов (в том числе позвоночника) у взрослых людей. Это показало исследование, представленное на Европейском конгрессе эндокринологов (ECE) учеными Афинского национального университета имени Каподистрии в Греции.

Остеопороз — часто встречающееся среди взрослых людей заболевание, которое приводит к ослаблению костей и переломам. В рамках исследования ученые старались выяснить, как распределение жира в организме влияет на вероятность наличия остеопороза. Для этого они пригласили к участию 14 мужчин и 101 женщину без признаков остеопороза. Средний возраст испытуемых оставил около 62 лет.

Оказалось, что у участников исследования с избыточным процентом жира в теле (даже при нормальном весе) была снижена плотность костей позвоночника. Особенно плохое состояние костей продемонстрировали те, у кого было значительно повышено количество висцерального жира (в области живота и вокруг внутренних органов), а также те, у кого было больше жира на руках.

Ученые отметили, что подкожный жир на руках, количество которого можно легко измерить простыми методами, может служить важным показателем здоровья костей позвоночника и, возможно, помогать прогнозировать риск их переломов. Исследователи объяснили, что висцеральный жир вырабатывает молекулы под названием адипоцитокины, которые способствуют развитию воспаления в организме. Вероятнее всего, это негативно сказывается на качестве костей.

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