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В Румынии заявили, что «весьма сдержанно» относятся к передаче Украине Patriot

Чолаку: минобороны Румынии сдержанно относится к передаче Patriot Украине

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Depositphotos

Министерство обороны Румынии «сдержанно» относится к передаче ЗРК Patriot Украине. Об этом заявил премьер-министр республики Марчел Чолаку в интервью телеканалу Antena 3, передает ТАСС.

Премьер рассказал, что системами Patriot обладают Польша, Румыния и Германия. Согласно конституции Румынии, верховным главнокомандующим вооруженными силами является президент Клаус Йоханнис.

«Я еще не говорил [с ним] после визита президента в США. Я говорил с министром обороны [Анджелом Тылвэром]. Министр весьма сдержанно относится к тому, чтобы передать эту систему, одну из этих систем Украине», — сказал Чолаку.

Решение о передаче этих систем Украине может быть принято Верховным советом обороны страны вместе с президентом Румынии, добавил он.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

8 мая сообщалось, что Йоханнис после встречи с президентом США Джо Байденом заявил о готовности Румынии обсудить вопрос отправки Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Ранее Россия предупредила Японию о последствиях передачи ракет для Patriot Украине.

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