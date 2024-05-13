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В Госдуме предварительно выбрали кандидатуру на пост первого вице-премьера РФ

Володин: Госдума рассматривает утверждение Мантурова первым вице-премьером РФ

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Павел Лисицын/РИА Новости

Государственная дума рассматривает вопрос об утверждении исполняющего обязанности вице-премьера и главы министерства промышленности и торговли Дениса Мантурова на должность первого заместителя главы правительства Российской Федерации. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания палаты, передает РИА Новости.

Соответствующий вопрос будет рассмотрен 13 мая. Володин уточнил, что голосование по избранию Мантурова предлагается провести открытое.

Кандидатуру Мантурова на пост вице-премьера ранее предложил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Володин также заявил, что все кандидатуры вице-премьеров депутатам Госдумы хорошо известны, они боролись с вызовами, с которыми столкнулась Россия. Это те люди, которым не нужно учиться, им все известно.

10 мая прошло пленарное заседание, на котором депутаты проголосовали по вопросу об утверждении кандидатуры председателя правительства. Перед этим нынешний премьер Михаил Мишустин выступил с докладом и ответил на вопросы присутствующих.

Ранее появились кадры последнего заявления Шойгу перед отставкой.

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