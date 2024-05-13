На Харьковском направлении отсутствуют бетонные укрепления и минные поля на фоне наступления ВС РФ, ситуация усугубляется бездействием министерства обороны Украины. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

«Где укрепления? Где минные поля? Где министр обороны? На нас идет наступление. Это прямая обязанность министра обороны», — написал он.

По его словам, ситуация выглядит «как абсолютная деградация государственных институтов».

13 мая украинский лидер Владимир Зеленский призвал украинцев не паниковать на фоне продолжающегося наступления ВС РФ на Харьковском направлении.

В свою очередь New York Times писала, что украинские командующие обвиняют друг друга в сложившейся для Вооруженных сил Украины (ВСУ) тяжелейшей ситуации под Харьковом и поражениях украинских войск на этом направлении.

Ранее офицер ВСУ рассказал об отсутствии укреплений на линии под Харьковом.