Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Раде признали слабость ВСУ на Харьковском направлении

Гончаренко пожаловался на отсутствие минных полей и укреплений под Харьковом

close
100%
Global Look Press

На Харьковском направлении отсутствуют бетонные укрепления и минные поля на фоне наступления ВС РФ, ситуация усугубляется бездействием министерства обороны Украины. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

«Где укрепления? Где минные поля? Где министр обороны? На нас идет наступление. Это прямая обязанность министра обороны», — написал он.

По его словам, ситуация выглядит «как абсолютная деградация государственных институтов».

13 мая украинский лидер Владимир Зеленский призвал украинцев не паниковать на фоне продолжающегося наступления ВС РФ на Харьковском направлении.

В свою очередь New York Times писала, что украинские командующие обвиняют друг друга в сложившейся для Вооруженных сил Украины (ВСУ) тяжелейшей ситуации под Харьковом и поражениях украинских войск на этом направлении.

Ранее офицер ВСУ рассказал об отсутствии укреплений на линии под Харьковом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами