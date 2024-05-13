Врач объяснил, чем для ума опасно снижение слуха в старости

В случае снижения или потери слуха или зрения – двух главных источников получения информации – у человека могут возникнуть когнитивные нарушения, вплоть до возникновения деменции, об этом «Газете.Ru» рассказал врач-гериатр, профессор, эксперт социального проекта Деменция.net Кирилл Прощаев.

«Есть научные данные, подтверждающие, что люди, у которых не скорректированы зрительные и слуховые дефициты, чаще имеют когнитивные расстройства, и у них повышается риск развития деменции. Также при наличии сенсорных дефицитов чаще развивается депрессия, повышенная тревожность, может нарушаться сон. Явление сенсорной депривации повышает риск развития синдрома одиночества, потому что снижается количество социальных связей: не удобно говорить по телефону или вести долгую беседу, так как приходится переспрашивать», – отметил Прощаев.

У людей со сниженным и нескорректированным зрением может быть более бедный пищевой рацион. По словам специалиста, в супермаркете они не могут рассмотреть нужные продукты и поэтому берут только те, которые им уже известны, поэтому ограничиваются довольно узким кругом.

«Безусловно, такие сенсорные дефициты должны быть компенсированы. Если с коррекцией зрения в обществе проблем нет, то коррекцией слуха занимаются далеко не все. Кроме того, бытует заблуждение, что снижение слуха – это естественный признак старения, и его компенсируют неправильно, например, увеличением громкости работающего телевизора. При снижении слуха необходимо обращаться к врачам, на определенной стадии снижения слуха врач рекомендует и подбирает слуховой аппарат. Это очень важно, потому что доказано, что у людей с хорошо компенсированным нарушением слуховой функции риск деменции снижается до уровня не выше, чем у людей с сохранным слухом», – заключил специалист.

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