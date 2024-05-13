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Задержанный экс-сотрудник «Яндекса» признался в спонсировании ВСУ

ФСБ: задержанный экс-сотрудник «Яндекса» признался, что переводил деньги для ВСУ

Бывший сотрудник «Яндекса», которого задержали по подозрению в госизмене, признался, что переводил деньги для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ.

На вопрос о том, осуществлял ли он после начала спецоперации денежный перевод на территорию иностранных государств и международных фондов, он ответил утвердительно. »[Переводил деньги] благотворительной организации украинской 27 февраля 2022 года», — сказал он.

Подозреваемый после задержания рассказал, что относится к власти негативно. Он пояснил, что переводил деньги фонду «Вернись живым», который собирает средства на помощь ВСУ.

13 мая сотрудники ФСБ задержали экс-сотрудника «Яндекса» по подозрению в госизмене в виде финансирования ВСУ.

До этого ФСБ задержала жителя Приморья по подозрению в шпионаже в интересах Украины. По версии ФСБ, он собирал данные о военных объектах края для ГУР Украины. На камеру он признал свою вину.

Ранее ФСБ показала момент с ликвидацией диверсанта в Ленобласти.

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