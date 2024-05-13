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«Рано записывать в старушки»: муж Маши Распутиной о ее 60-летии

Супруг Маши Распутиной Захаров заявил, что ее рано записывать в старушки

Супруга празднующей 60-летие певицы Маши Распутиной Виктора Захарова, являющегося и ее директором, спросили о юбилейном концерте звезды. Его цитирует NEWS.ru.

«Маше совсем не 60 лет — а намного, намного меньше. Рано ее записывать в старушки», — заявил он.

Будет ли у Распутиной юбилейный концерт, Захаров не уточнил.

Маша Распутина (настоящее имя Алла Агеева) родилась в 1964 году в деревне Кемеровской области. У девочки обнаружился вокальный талант, и в итоге она получила музыкальное образование, окончив дирижерско-хоровое отделение тверского училища.

«У меня были кумиры на большой сцене, я за ними подглядывала. На студии Иосифа Кобзона записала свою первую песню, но ее никто не взял из-за необычного исполнения», — вспоминала певица.

О творческом пути звезды — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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