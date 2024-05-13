Сотрудники МЧС пострадали в результате атаки беспилотника в ДНР

Четверо сотрудников МЧС России пострадали в ДНР в результате атаки беспилотника. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Как рассказали в МЧС, сотрудники министерства ехали на утренний пожар в Горловке, когда их атаковал БПЛА.

Личный состав самостоятельно эвакуировался с места обстрела на втором пожарном автомобиле. В данный момент пострадавшие находятся в больнице, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Кроме того, повреждения получила пожарная автоцистерна, добавили в МЧС.

12 мая сообщалось, что в Донецке мирный житель пострадал при детонации взрывного устройства.

11 мая сообщалось, что при атаках украинских дронов на Горловку пострадали двое мужчин.

До этого женщина была ранена при атаке дрона-камикадзе в Кировском районе Донецка.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.