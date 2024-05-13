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Россиянка перепутала педали и переехала мужа

В Ачинске женщина перепутала педали и переехала своего супруга

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Ачинск, общественное движение/VK

Житель Красноярского края пострадал из-за наехавшей на него машины. Об этом сообщает сообщество «Ачинск, общественное движение» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел на улице Калинина в Ачинске. По словам очевидцев, мужчине стало плохо на улице. Супруга вышла к нему из салона машины, и в этот момент машина покатилась вперед.

Женщина запрыгнула в автомобиль, чтобы остановить его, но перепутала педали и переехала главу семьи. В результате спасателям пришлось перевернуть средство передвижения на бок, чтобы достать пострадавшего. Приехавшие на место медики попытались реанимировать мужчину, но спасти его не удалось.

На данный момент сотрудники ГИБДД проводят все необходимые мероприятия.

«Инспекторами ДПС женщина была освидетельствована, состояния опьянения не установлено», – сообщается в публикации.

Специалисты назначили экспертизу, которая поможет установить обстоятельства произошедшего.

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