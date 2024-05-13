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Стало известно, когда в России начнут строить новый ракетный комплекс

Мантуров: создание ракетного комплекса на «Восточном» начнется в 2025 году

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Игорь Агеенко/РИА «Новости»

Создание космического ракетного комплекса на космодроме Восточный начнется со следующего года. Об этом сообщил ТАСС министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

По его словам, власти рассчитывают в следующем году начать создание космического комплекса сверхтяжелого класса на «Восточном». Еще один проект — разработка многоразовых носителей.

До этого президент РФ Владимир Путин сообщал, что Россия и Белоруссия приступили к совместной подготовке к учениям по отработке применения нестратегического ядерного оружия. Он отметил, что Российская Федерация регулярно проводит подобные учения.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусский и российский Генштабы отдадут команду на учебное применение тактического ядерного оружия.

6 мая российское Минобороны сообщило, что Генштаб Вооруженных сил РФ по поручению президента страны Владимира Путина начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа и сил ВМФ. В ходе учений будет также отработан комплекс мер для применения нестратегического ядерного оружия.

Ранее британский эксперт заявил, что ЗРК Patriot не спасают ВСУ.

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