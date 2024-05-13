В Госдуме заявили, что новому правительству предстоит перезагрузка страны

Новый состав правительства должен будет провести масштабную перезагрузку Российской Федерации в кратчайшие сроки, совершив прорыв в важнейших сферах жизнеобеспечения, в том числе в экономической, технологической и геополитической. Об этом заявил в интервью РИА Новости депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет.

По его словам, новый кабмин состоит из хорошо сбалансированных руководителей министерств и ведомств, деятельностью доказавших свою профессиональную пригодность и стрессоустойчивость, способных принимать стратегические решения.

Шеремет высказал уверенность, что это баланс сохранится при работе со всеми ветвями власти в стране и даст положительный результат для совершения гарантированного прорыва во всех сферах обеспечения жизнедеятельности РФ.

10 мая прошло пленарное заседание, на котором депутаты проголосовали по вопросу об утверждении кандидатуры председателя правительства. Перед этим нынешний премьер Михаил Мишустин выступил с докладом и ответил на вопросы присутствующих.

Ранее появились кадры последнего заявления Шойгу перед отставкой.