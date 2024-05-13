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В РФ объяснили, какую реакцию ждут от мира в связи с атаками на Белгород

МИД: РФ ждет честной оценки атак на Белгород от международных организаций

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Reuters

Россия ожидает, что международные организации непредвзято и честно оценят атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Сейчас мы ждем от ряда международных организаций честной оценки действий Украины. <...> Мы хотим непредвзятый взгляд на те события, которые происходят», — объяснил Мирошник.

Посол уточнил, что речь идет о Совбезе ООН, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а также о других структурах, в которых участвует РФ и которым платит взносы.

12 мая подъезд многоквартирного жилого дома в Белгороде обрушился с 1-го по 10-й этаж из-за попадания обломка ракеты «Точка-У», запущенной ВСУ. В подъезде было 40 квартир. Момент прилета попал на видео. Подробнее о трагедии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно число пострадавших после обрушения дома в Белгороде.

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Обрушение дома в Белгороде
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