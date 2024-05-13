Воздушная тревога объявлена в двух регионах Украины утром 13 мая. Об этом свидетельствуют данные министерства цифровой трансформации Украины.

Сирены слышны в Кировоградской и Харьковской областях.

Некоторое время назад воздушная тревога объявлялась в Днепропетровской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины. В большинстве из них сирены прозвучали всего 10 минут. До настоящего времени в красной зоне остается только Николаевская область, там тревога действует уже около двух часов.

Также сообщалось, что в подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Херсонской области повредили объекты критической инфраструктуры.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Харькове произошла серия взрывов.