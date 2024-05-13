Комитет Совфеда рассмотрит новый запрет для иноагентов 13 мая

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству 13 мая рассмотрит проект закона, запрещающего участие иноагентов в выборах на всех уровнях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на повестку сегодняшнего заседания.

Согласно внесенному на рассмотрение документу, любой гражданин, желающий участвовать в выборах, обязан к моменту предоставления необходимых для кандидата документов «прекратить статус иностранного агента». При этом уже зарегистрированного кандидата включить в реестр иноагентов не смогут.

Помимо этого, уже работающим в органах власти иноагентам придется сложить полномочия через 180 дней после вступления закона в силу. Кроме того, иноагенты не смогут становиться наблюдателями и доверенными лицами на выборах.

До этого доктор философских наук, профессор Высшей школы экономики, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Леонид Поляков поделился с «Газетой.Ru» своим мнением насчет того, почему люди, находящиеся под иностранным влиянием, не должны приходить во власть.

Ранее стало известно, что в Госдуме разрабатывают закон о заморозке на спецсчетах выплат авторам-иноагентам.