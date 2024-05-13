Названы пять лучших китайских автомобилей в России

На сегодняшний день в России насчитывается порядка 1,45 млн машин от китайских производителей, при этом среди них есть модели, которые выделяются исключительно «удачным сочетанием характеристик или технологиями». Об этом «Российской газете» рассказал автоэксперт Егор Васильев.

«И здесь я бы обратил внимание на Tank 500 Urban. Это гибридный автомобиль с большим количеством внедорожных настроек. Но главное то, что это параллельно-последовательный гибрид, у которого электромотор совмещен с автоматической коробкой передач», — отметил он.

По его словам, установленный в этой модели электромотор, в частности, дает возможность рекуперации энергии на торможении.

Также автоэксперт рекомендовал обратить внимание на Jetour Dashing, Chery Tiggo 8 Pro Max, Exeed RX и пикап Dongfeng DF6. Васильев отметил, что последняя модель отлично подойдет водителям, которые хотели бы стать дальнобойщиками.

До этого сообщалось, что принадлежащий концерну Dongfeng китайский автомобильный бренд Voyah разработал новую модель электромобиля — кроссовер Zhiyin. В модельной линейке бренда он позиционируется ниже Voyah Free, который в том числе официально продается в России. Cогласно данным, раскрытым китайским министерством промышленности и технологий, длина Voyah Zhiyin составляет 4905 мм, колесная база — 2960 мм. Автомобиль будет оснащаться двумя разными электромоторами мощностью 292 или 313 л.с. Максимальная скорость машины составляет 204 км/ч.

Ранее были раскрыты характеристики нового хетчбэка от китайского BYD.