Названа причина роста цен на бизнес-ланчи в РФ

Стоимость бизнес-ланчей в крупнейших городах России продолжает расти на фоне удорожания продуктов, зарплат, аренды и логистики. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании 2ГИС.

По данным компании, в апреле 2024 года средняя цена на такие обеденные предложения в городах-миллионниках составила 395 рублей, увеличившись на 7,09% в годовом выражении и на 38% относительно 2021 года.

Согласно исследованию, наибольший рост бизнес-ланчей за последний год зафиксирован в Новосибирске (+11,83% до 416 рублей), Ростове-на-Дону (+11,37% до 382 рублей), Перми (+10,59% до 376 рублей) и Волгограде (+10,23% до 377 рублей). В Москве и Санкт-Петербурге цены увеличились на 5,92%, до 483 рублей, и на 9,02%, до 399 рублей, соответственно.

По словам экспертов, удорожание продукции общепита во многом обусловлено инфляцией на продовольственном рынке. Так, по данным сети Tanuki Family, только в 2023 году куриная грудка подорожала на 50%, кальмары — на 40%, яйца — на 30%, а китайский угорь — на 28%.

Рестораторы вынуждены искать способы сдерживания роста цен, в том числе путем изменения рецептуры блюд, оптимизации каналов закупки, пересмотра размеров порций и даже временного снижения маржинальности в премиальном сегменте.

Пока потребительский спрос на общепит остается стабильным. По данным Росстата, объем ресторанного рынка России в 1 квартале 2024 года достиг 747,4 млрд рублей, увеличившись на 14% в годовом исчислении. Однако эксперты прогнозируют более выраженную динамику роста цен в ближайшие два года из-за макроэкономических факторов.

До этого россиянам рассказали , на что обращать внимание при покупке шаурмы.

Ранее россияне стали чаще заказывать еду из ресторанов.