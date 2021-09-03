Эрнст на марафоне общества «Знание» рассказал о ТВ будущего

Телевидение едва ли устареет, но некоторые способы доставки контентна могут уже не быть актуальными. Об этом заявил генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст на форуме «Новое знание».

По его мнению, «классическое» телевидение будет привлекательным для взрослого и более пожилого зрителя, «но молодые люди и люди средних лет будут смотреть digital-каналы». Эрнст отметил, что цифровые версии ТВ будут неизбежно отличаться от эфирных.

«Каждый канал будет иметь некую свою версию в цифровой среде, с возможностью кликнуть и посмотреть то, что тебе интересно, в любое время, но там будет, конечно, учет, что аудитория отличается», — сказал Эрнст.

Он отметил, что у людей осталась потребность «смотреть что-то общее, что можно обсуждать», однако возможность отложенно смотреть ТВ в интернете постепенно «убивает «сетку»

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