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The Beatles перевыпустят альбом «Let It Be» с ранее не издававшимся материалом

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AP

Группа The Beatles объявила о переиздании культового альбома «Let It Be», релиз запланирован на 15 октября 2021 года. Об этом сообщает NME.

Новая версия альбома включит в себя 27 ранее не издававшихся записей, а также 14-трековый микс «Get Back», созданный продюсером Глином Джонсом. Помимо самой пластинки, покупатели получат книгу о легендарной ливерпульской четверке, предисловие к которой написал Пол Маккартни.

12-й и последний «прижизненный» альбом The Beatles «Let It Be» вышел в 1970-м — в год распада группы. В пластинку, саундтрек к одноименному фильму, вошли такие композиции, как «Get Back», «I've Got a Feeling», «Maggie Mae», «Dig It» и «Let It Be».

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