Сын Щербакова рассказал о состоянии актера после госпитализации

Сын актера Бориса Щербакова Василий рассказал о самочувствии артиста после госпитализации. Об этом сообщает «360».

«Он в больнице, но у него не подтвердился этот коронавирус. <…> Хорошо [себя чувствует]», — сказал Василий Щербаков.

Ранее СМИ сообщили, что Борис Щербаков был госпитализирован с подозрением на коронавирусную инфекцию. Однако позднее сам актер заявил, что предполагаемый диагноз не подтвердился. При этом Telegram-канал Mash писал, что у артиста обнаружили двустороннюю пневмонию, а его состояние оценивается как средне тяжелое.

При этом слухи о том, что Щербаков болен COVID-19 распространяются в сети не впервые. В феврале 2019 года СМИ также писали, что актер болен коронавирусом, однако в разговоре с «Газетой.Ru» он заявил, что сделал два теста на COVID-19: первый показал положительный результат, а второй — отрицательный.