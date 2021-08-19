Репер Soda Luv опроверг обвинения в домогательствах к 15-летней девушке

Репер Soda Luv (настоящее имя Владислав Терентюк) в сториз своего Instagram опроверг обвинения в домогательствах к 15-летней девушке.

Он отметил, что у любого популярного человека существуют фейки, «с которых люди пишут, чтобы кого-то обмануть».

По словам хип-хоп-исполнителя, никак не доказано, что аккаунт, с которого осуществлялась переписка, пробивали в боте.

«Я пытаюсь понять, как кто-то мог поверить в такой плохо состряпанный фейк. И понимаю следующее: в публичном образе намешаны и похабщина и романтика в равной степени, но за похабщину легче зацепиться и перенести ее на все остальное, додумав дальше, чем может заниматься человек», — заявил артист.

Он продолжил, что он уже перерос этот публичный образ.

«Люди, которые приходят ко мне на выступления, знают, что каждый свой концерт я начинаю с просьбы уважительно относиться к девушкам в зале. Меня не привлекают романтически совсем молодые несовершеннолетние девушки. Я очень люблю и боготворю женщин в целом, не деля их ни на какие категории. Как вообще можно ненавидеть женщин парень, воспитанный двумя потрясающими женщинами — моей мамой и бабушкой», — добавил музыкант.

Ранее Soda Luv попал в скандал: Telegram-канал «Крысиное Королевство» обвинил его в домогательствах к 15-летней девушке. После этого журнал GQ исключил рэпера из списка номинантов на премию «Открытие года-2021».

До этого Терентюка раскритиковали после признания в съемках домашнего порно.