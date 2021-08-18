Менеджер Боба Дилана ответила на заявление о том, что певец изнасиловал девочку

Первый менеджер лауреата Нобелевской премии, музыканта Боба Дилана ответила на заявление о том, что певец якобы изнасиловал девочку в 1965 году.

82-летняя Терри Тал в беседе с Record Online дала понять, что такие поступки были не в характере артиста. «Я не видела от Боба ни унции физической агрессии и это все, что я хочу сказать об этом», — заявила Тал.

Терри Тал работала с Бобом Диланом в 1961 году. Сейчас она работает консультанткой НКО, издает книги и выступает с лекциями о фолк-музыке 1960-х.

Иск об изнасиловании был подан в Верховный суд штата Нью-Йорк. Согласно иску, артист подружился с девочкой (в документах она фигурирует как «Джей-Си) в мае 1965 года. В документе сказано, что он якобы установил с подростком «эмоциональную связь», подверг сексуальному насилию и оставил ее «эмоционально травмированной и психологически поврежденной по сей день». В иске не представлены доказательства случившегося.

В нем также говорится, что после инцидента ребенок страдал от депрессии, тревоги и других последствий жестокого обращения.

Ранее друга Боба Дилана насмешили заявления о том, что певец изнасиловал девочку.