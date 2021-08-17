Назван актер, который заменит Тома Круза в новом «Интервью с вампиром»

Австралийский актер Сэм Рид сыграет роль вампира Лестата в сериале AMC, в основу сценария которого ляжет роман американской писательницы Энн Райс «Интервью с вампиром».

Об этом сообщает Deadline. До этого роль Лестата сыграл Том Круз — он предстает в образе обаятельного вампира в картине Нила Джорджана «Интервью с вампиром» (1994).

Ранее Сэм Рид играл в лентах «Белль» (2013), «Возмездие» (2014), «Главный подозреваемый 1973» (2017) и др.

Пока полный актерский состав проекта не объявлен. Над сериалом будут работать сама Энн Райс и ее сын Кристофер. Съемки стартуют в конце 2021 года.

Премьера восьми эпизодов «Интервью с вампиром» состоится в 2022 году на стриминговом сервисе AMC +.

Ранее сообщалось, что американской актрисе Скарлетт Йоханссон досталась роль в новом фильме режиссера Уэса Андерсона, который в настоящее время снимается в Испании.