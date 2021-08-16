«Главный герой» подвинул «Отряд самоубийц» в российском прокате

Комедийный боевик «Главный герой» с Райаном Рейнольдсом в главной роли стал лидером российского прокате, сообщает kinobusiness.com со ссылкой на предварительные данные.

Фильм собрал 214,6 млн руб. в премьерный уик-энд — с 12 по 15 августа. По сюжету, сотрудник крупного банка обнаруживает, что живет в огромной видеоигре, где он не главный герой, и пытается исправить это. «Главный герой» подвинул в прокате фильм Джеймса Ганна «Отряд самоубийц: миссия навылет», возглавлявший отечественный бокс-офис на прошлой неделе. «Отряд самоубийц», рассказывающий о пытающихся уничтожить супероружие антигероях, собрал за четыре дня 115,6 млн руб. В картине снялись Идрис Эльба, Марго Робби, Джон Сина и другие.

Третье место занял приключенческий мультфильм «Босс-молокосос 2» с 56 млн руб. Его главная героиня, крошка-суперагент Тина, противостоит планам коварного доктора вырастить армию злобных детей.