Алентова впервые сыграла в спектакле после смерти Меньшова

Народная артистка Вера Алентова впервые после смерти супруга Владимира Меньшова вышла на сцену Московского драматического театра имени А. С. Пушкина в спектакле «Ложные признания» . Об сообщает «СтарХит».

Как отмечает издание, некоторые поклонники были недовольны быстрым возвращением актрисы на сцену, так как после смерти ее мужа не прошло еще 40 дней. При этом сама Алентова много раз признавалась, что творчество для нее — лучшее лекарство от всех бед.

Ранее сообщалось, что Алентова была госпитализирована с коронавирусом вскоре после своего супруга, режиссера Владимира Меньшова. 81-летний режиссер заподозрил у себя коронавирус еще в мае, однако тогда диагноз не подтвердился. Его госпитализировали в июне, а 5 июля он скончался от последствий коронавирусной инфекции.

Владимира Меньшова похоронили на Новодевичьем кладбище 9 июля. Веру Алентову выписали из больницы за день до его похорон.