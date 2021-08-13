После переноса выхода альбома Канье Уэста спрос на кроссовки Yeezy вырос на 347%

Спрос на кроссовки Yeezy вырос на 347% после того, как рэпер Канье Уэст перенес релиз своего нового альбома «Donda», пишет Hypebeast со ссылкой на данные ритейлера The Sole Supplier.

По данным поисковых запросов, сейчас люди интересуются брендом Yeezy больше, чем когда-либо. Cкачок спроса произошел через некоторое время после презентации альбома Канье в Атланте, при этом сразу после нее он упал на 94% ,что является самым низким показателем за год, отмечает издание.

«Кажется, что ожидание... вышло за рамки просто музыки как таковой, так как многие хотят обладать одеждой и обувью, связанной с Ye [Канье]», — говорится в статье.

Yeezy — бренд одежды и обуви, созданный Канье Уэстом в середине 2000-х.

В конце июля певец раздал пять тысяч билетов на презентацию нового альбома — рэпер представил пластинку «Donda» на стадионе Mercedes Benz в Атланте. Альбом назван в честь матери певца, Донды, которая умерла в 2007 году в возрасте 58 лет от осложнений после пластической хирургии.

С момента презентации релиз альбома несколько раз переносился, ожидаемая новая дата анонса, как надеются фанаты — 20 августа. Ни Уэст, ни его команда официально не объявили дату.

Ранее сообщалось, что фанат Канье Уэста объявил голодовку, пока не выйдет «Donda».